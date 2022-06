A Bellano arriva il "Parco del Sole"

Sul piatto vi è una somma di 42 mila Euro.

L'amministrazione comunale di Bellano intende tradurre in realtà il progetto di realizzazione di un parco giochi inclusivo chiamato "Parco del Sole". E, per poter dare fiato all'iniziativa, ha deciso di bussare alla porta della Regione Lombardia che ha messo in pista un bando a sostegno in quest'ambito.

"L'amministrazione - si legge nella delibera di adozione della giunta- intende migliorare la qualità dello spazio urbano e in particolare lo spazio giochi per i piccoli in località Vendrogno". Anche da Bellano arriva quindi un segnale concreto di attenzione alle esigenze di migliore fruizione del parco da parte di coloro che patiscono problemi di deambulazione e disabilità. (Cri.Com.)